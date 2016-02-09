СБУ: Росія може проводити бойове злагодження своїх військ з бойовиками "ЛНР"
Голова СБУ Василь Грицак не виключає, що Росія під прикриттям навчань на східному кордоні проводить бойове злагодження своїх військ з бойовиками “ЛНР”.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив на брифінгу в Києві.
За його словами, 8 лютого РФ розпочала в Ростовській області, яка є прикордонною з Україною, військові навчання.
"За нашими даними, окремі військові частини підняті на території Північної Осетії, Владикавказу... Я не хочу ні на що натякати. Можливо, це випадковість, але синхронно вчора по тривозі був піднятий другий армійський корпус, тобто війська так званих “ЛНР”, - сказав Грицак.
Читайте такожУ Генштабі відреагували на перевірку боєздатності військ РФ біля кордону з Україною
За словами голови СБУ, це лише припущення, не позбавлене підгрунтя.
Як повідомляв УНІАН, президент РФ Володимир Путін 8 лютого доручив провести раптову перевірку бойової готовності російських військ біля кордонів з Україною. Південний військовий округ було переведено у повну бойову готовність.