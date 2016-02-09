СБУ: Росія може проводити бойове злагодження своїх військ з бойовиками "ЛНР"

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив на брифінгу в Києві.

За його словами, 8 лютого РФ розпочала в Ростовській області, яка є прикордонною з Україною, військові навчання.

"За нашими даними, окремі військові частини підняті на території Північної Осетії, Владикавказу... Я не хочу ні на що натякати. Можливо, це випадковість, але синхронно вчора по тривозі був піднятий другий армійський корпус, тобто війська так званих “ЛНР”, - сказав Грицак.

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За словами голови СБУ, це лише припущення, не позбавлене підгрунтя.

Як повідомляв УНІАН, президент РФ Володимир Путін 8 лютого доручив провести раптову перевірку бойової готовності російських військ біля кордонів з Україною. Південний військовий округ було переведено у повну бойову готовність.