У Генштабі пообіцяли притягнути до відповідальності винного у ситуації навколо 53-ї бригади

Про це в ефірі 112 Україна заявив представник Генерального штабу Збройних сил України Владислав Селезньов.

За його словами, посадову особу, з вини якого сталася така ситуація, буде притягнуто до кримінальної відповідальності.

Селезньов зазначив, що зараз на місці працюють представники військової служби правопорядку ЗСУ, представники оперативного командування "Схід" з Дніпропетровська з метою розібратися наскільки підтверджуються претензії військовослужбовців.

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Як повідомляв УНІАН, 8 лютого 46 бійців 53-ї окремої механізованої бригади, які перебувають на полігоні Широкий Лан, вдень вирушили пішки до Миколаєва, щоб поскаржитися військовому прокурору на своє нелюдське існування. Військові неодноразово зверталися з цього приводу, однак належної реакції не було, у зв'язку з чим вони прийняли рішення відправитися в прокуратуру.