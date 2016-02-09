У Генштабі пообіцяли притягнути до відповідальності винного у ситуації навколо 53-ї бригади
Генштаб ЗСУ проведе службову перевірку на підставі претензій незадоволених умовами розміщення на полігоні "Широкий Лан" бійців 53-ї окремої механізованої бригади.
Про це в ефірі 112 Україна заявив представник Генерального штабу Збройних сил України Владислав Селезньов.
За його словами, посадову особу, з вини якого сталася така ситуація, буде притягнуто до кримінальної відповідальності.
Селезньов зазначив, що зараз на місці працюють представники військової служби правопорядку ЗСУ, представники оперативного командування "Схід" з Дніпропетровська з метою розібратися наскільки підтверджуються претензії військовослужбовців.
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Як повідомляв УНІАН, 8 лютого 46 бійців 53-ї окремої механізованої бригади, які перебувають на полігоні Широкий Лан, вдень вирушили пішки до Миколаєва, щоб поскаржитися військовому прокурору на своє нелюдське існування. Військові неодноразово зверталися з цього приводу, однак належної реакції не було, у зв'язку з чим вони прийняли рішення відправитися в прокуратуру.