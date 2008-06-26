Кабмін та компанія Vanco мають збалансувати свої інтереси

Міністр юстиції Микола ОНІЩУК вважає, що Кабінет міністрів України та компанія Vanco мають збалансувати свої інтереси для уникнення судової тяганини.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні на прес-конференції.

М.ОНІЩУК нагадав, що уряд раніше ухвалив рішення про доцільність вийти з угоди з Vanco. Однак, з іншого боку, за словами міністра, у подібних випадках інша сторона угоди через суд може вимагати відшкодування збитків внаслідок розірвання угоди. Тобто, сказав міністр, уряд має бути свідомим тих ризиків, які виникнуть у разі виходу з угоди з Vanco.

М.ОНІЩУК сказав, що особисто він вважає за необхідне, щоб уряд і Vanco збалансували свої інтереси і уникнули судової тяганини, оскільки існують певні ризики для української сторони.

Як повідомляв УНІАН, в 2006 році Vanсo International Ltd. виграла перший відкритий конкурс і уклала в жовтні 2007 р. із Кабінетом міністрів України угоду про розподіл продукції (УРП), яка видобуватиметься в межах Прикерченської ділянки надр континентального шельфу Чорного моря.

Vanco International передала всі права і обов`язки щодо УРП компанії Vanco Prykerchenska.

25 квітня цього року Мінприроди анулювало ліцензію компанії Vanco Prickerchenska Ltd. на користування надрами.

Після цього Vanco почала міжнародну арбітражну процедуру проти уряду України і заявила, що вважає незаконним анулювання ліцензії.

21 травня Кабінет міністрів України на своєму засіданні ухвалив рішення про односторонній вихід із угоди з компанією Vanco про розподіл продукції.

18 червня, Президент України Віктор ЮЩЕНКО своїм Указом зупинив дію розпорядження уряду від 21 травня №740-р «Про припинення Угоди між Кабінетом Міністрів України та компанією «Венко інтернешнл лімітед» про розподіл вуглеводнів, які видобуватимуться у межах Прикерченської ділянки надр континентального шельфу Чорного моря».