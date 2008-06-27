Досі без світла 113 населених пунктів на Львівщині

У Львівській області внаслідок буревію залишаються знеструмленими 113 населених пунктів.

Як повідомили УНІАН у Міністерстві з питань надзвичайних ситуацій, на сьогодні відновлено електропостачання 658 н. п., відремонтовано покрівлю на 284 будинках, залишається відремонтувати 719 будинків.

Підрозділами МНС під час ліквідації наслідків стихійного лиха врятовано 2 особи, розпилено та вивезено 1 тис. 227 повалених дерев.

До аварійно-відновлювальних робіт залучено підрозділи Головного управління МНС у Львівській області, 1-й аварійно-рятувальний загін МНС (м. Дрогобич), бригади обленерго та комунальні служби (всього 1 тис. 583 осіб та 159 од. техніки).

Як повідомляв УНІАН, 23 червня на території Івано-Франківської, Львівської, Тернопільської, Хмельницької та Чернівецької областей склалася складна метеорологічна обстановка, що супроводжувалася грозами, зливовими дощами та шквалистими поривами вітру. У п`яти областях було знеструмлено 771 н.п.

Під час стихії загинуло 5 та травмовано 35 осіб.