Нафта вперше перетнула позначку у 140 доларів

Ціна на нафту вперше перетнула позначку у 140 доларів за барель. Черговий ціновий стрибок спричинений ажіотажним попитом, якому посприяла заява президента ОПЕК Шакіба Хеліля про те, що вже цього літа вартість одного бареля може сягнути 170 доларів. Дорожнеча нафти збентежила і гравців на світових біржах. У Нью-Йорку індекс Dow Jones впав до найнижчого рівня за останні два роки.

Німецька хвиля