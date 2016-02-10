Після демаршу військових через нелюдські умови утримання на полігоні "Широкий лан" почали перевірку

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час брифінгу повідомила уповноважений ВР з прав людини Валерія Лутковська.

Вона зазначила, що лише після того, як бійці вийшли на розмову з військовим прокурором, з’явилась інформація, що ситуація з перебуванням на полігоні почала покращуватись.

«Мене дивує, чому не можна було зробити цього одразу. Зараз регіональний координатор уповноваженого офіційно знаходиться там, щоб відслідковувати ситуацію для того, щоб я очами свого регіонального координатора мала можливість отримувати реальну інформацію про те, чи дійсно покращується ситуація, чи дійсно керівництво відповідного військового підрозділу зреагувало і почало щось змінювати на краще», - заявила Лутковська.

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Як повідомляв УНІАН, бійців 53-ї окремої механізованої бригади, які перебувають на полігоні «Широкий лан», вдень 8 лютого вирушили пішки до Миколаєва, щоб поскаржитися військовому прокурору на умови проходження служби.

Військовослужбовці заявили, що сплять у дірявих наметах, практично на снігу, їм ніде помитися, з їжі у наявності тільки сухий пайок.

9 лютого військовий прокурор Миколаївського гарнізону Олександр Кит заявив, що розпочато перевірку умов, в яких перебувають бійці 53-ї бригади на полігоні «Широкий лан».