Підрив мікроавтобуса під Мар'їнкою: прокуратура уточнила кількість жертв (фото)

Про це повідомили у прес-службі прокуратури Донецької області, яка сама ж і заявила про смерть четвертої людини в лікарні.

"Інформація щодо четвертого загиблого не підтвердилась. Остаточно відомо, що під час вибуху загинули 2 людини - водій мікроавтобуса 1971 р.н. та жінка. Ще один чоловік – мешканець Макіївки отримав тяжкі поранення. Його було доставлено до Курахівської міської лікарні, але від отриманих травм він також помер", - зазначили у прокуратурі.

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Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 10 лютого, близько 08:00 поблизу КПП в Мар'їнському районі на невідомому вибуховому пристрої підірвався автобус з пасажирами.

Встановлено, що мікроавтобус «Volkswagen» їхав з Донецька до Мар'їнки. Під час проходження пропускного пункту, водій, намагаючись об’їхати чергу, з’їхав з основної дороги на узбіччя та підірвався на вибуховому пристрої.