Пірати забрали українських заручників у невідомому напрямку

Пірати Сомалі у четвер вранці забрали на берег 9 з 11 заручників з німецького сухогруза «Lehmann Timber». Що з людьми сталося далі – невідомо. На судні залишилося двоє з четверо українців – старший механік Віталій Рудніченко і електромеханік Сергій Алімов. За ними на судні залишилися «наглядати» двоє солдатів-піратів Сомалі. За місяць, який екіпаж провів у полоні, у них закінчилися всі запаси їжі, закінчується вода і пальне.

Два дні тому стало відомо, що операція з передачі викупу в сумі $ 750 тисяч зірвалася, пише "Сегодня". Як розповів один з полонених моряків, компанія-судновласник не поспішає платити за життя полонених і свій корабель. «Раніше власники судна постійно виходили з нами на зв`язок, але сьогодні увечері ще не передзвонювали. Вони поки не знають, що 9 осіб відвезли на берег. Нам власники судна розповідають, що пірати наполягають, щоб гроші передавало тільки цивільне судно. А найближчий такий корабель буде в цих краях тільки через 17 днів. Насправі ж піратам глибоко все одно, їм передаватимуть викуп військові чи цивільні, англійці чи американці – аби передали», - розповів виданню старшого механіка Віталій Рудниченко.

За його словами, через брак пального вони включають електроприлади, зокрема засоби зв`язку, тільки з 8 до12 ранку і з 17 до 21 вечора.

З 30 піратів, які захопили судно, тільки декілька говорять англійською, при тому дуже погано. Саме з ними велися переговори.

Як заявив глава МЗС України Василь Кирилич: "МЗС звернувся з проханням забезпечити доставку медикаментів, їжі і провізії на борт корабля. Стверджувати, що вони були доставлені, ми, на жаль, не можемо". Полонені підтверджують, що за весь час до корабля ніхто не підпливав.

Нагадаємо, у четвер з`явилася інформація про те, що звільнено українця, який 1,5 місяця знаходився в полоні нігерійських піратів. 25 червня судно Lourdes Tide американської нафтової компанії "Chevron", яке було захоплено в полон нігерійськими піратами ще 13 травня, було звільнене, всі 11 заручників відпущено за $ 250 тисяч викупу.

Того ж дня були звільнені і 11 заручників голландського судна "Амія Скан", з них 4 росіян. Це судно місяць тому захопили пірати Сомалі поблизу Суецького каналу. Власники судна передали піратам у відкритому морі $ 1. 250 тисяч викупу, хоча спочатку йшлося про $ 1,1 млн. Пірати забрали гроші і тут же зникли.