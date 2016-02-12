На флагштоках МЗС України поряд з державним прапором піднято кримськотатарський (фото, відео)

16:35, 12 лютого 2016
Суспільство
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Заступник міністра закордонних справ України Вадим Пристайко та голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров підняли біля Міністерства закордонних справ кримськотатарський прапор поряд з державним прапором України.

twitter.com/MFA_Ukraine

Як передає кореспондент УНІАН, кримськотатарський прапор піднято на підтримку громадян України, що зазнають репресій з боку російських окупантів у тимчасово окупованому Криму.

Читайте такожРФ готує тотальні репресії проти кримських татар під виглядом боротьби з тероризмом - Чубаров

Як повідомляв УНІАН, міністр закордонних справ України Павло Клімкін сьогодні заявив, що на кожній зустрічі в Мюнхені в рамках конференції з безпеки порушуватиме питання у зв’язку з черговою хвилею геноциду кримських татар з боку Росії.

Чубаров також сьогодні заявив, що Росія готує тотальні репресії проти кримськотатарського народу в окупованому Криму під виглядом боротьби з ісламським тероризмом.

Він зазначив, що через різке погіршення ситуації з правами людини в тимчасово окупованому Криму, що характеризується чисельними обшуками у будинках кримських татар та затриманням понад 10 віруючих мусульман, МЗС України протягом дня знаходиться у постійному контакті з Меджлісом кримськотатарського народу.

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