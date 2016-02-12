На флагштоках МЗС України поряд з державним прапором піднято кримськотатарський (фото, відео)

Як передає кореспондент УНІАН, кримськотатарський прапор піднято на підтримку громадян України, що зазнають репресій з боку російських окупантів у тимчасово окупованому Криму.

Читайте такожРФ готує тотальні репресії проти кримських татар під виглядом боротьби з тероризмом - Чубаров

Як повідомляв УНІАН, міністр закордонних справ України Павло Клімкін сьогодні заявив, що на кожній зустрічі в Мюнхені в рамках конференції з безпеки порушуватиме питання у зв’язку з черговою хвилею геноциду кримських татар з боку Росії.

Crimean Tatar Flag flies near MFA #Ukraine.We urge #Russia 2 cease repressions agnst Crimean Tatars #CrimeaIsUkrainepic.twitter.com/P0tfsa1aGz — MFA of Ukraine (@MFA_Ukraine) 12 Лютий 2016

Чубаров також сьогодні заявив, що Росія готує тотальні репресії проти кримськотатарського народу в окупованому Криму під виглядом боротьби з ісламським тероризмом.

Він зазначив, що через різке погіршення ситуації з правами людини в тимчасово окупованому Криму, що характеризується чисельними обшуками у будинках кримських татар та затриманням понад 10 віруючих мусульман, МЗС України протягом дня знаходиться у постійному контакті з Меджлісом кримськотатарського народу.