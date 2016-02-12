В Криму тривають обшуки у татар: сьогодні більше десяти нових випадків

Сьогодні у Криму тривають обшуки у кримських татар. Як повідомив кримський адвокат Еміль Курбедінов, лише у п'ятницю нарахували близько 10 випадків, передають "Крим.Реалії".

Читайте такожНа флагштоках МЗС України поряд з державним прапором піднято кримськотатарський (фото, відео)

Адвокат розповів, що зараз обшуки проходять в Бахчисарайському районі (село Вікторівка), Нижньогірському і Джанкойському (село Перепілчине) районах Криму.

"Точну кількість обшуків ще не підбили, вони ще тривають, ми перевіряємо інформацію, але вже можу сказати, що не менше десятка всього по Криму. Обшуки проводять у будинках кримських татар, кримських мусульман", – зазначив Курбедінов.

На думку адвоката, настільки масові обшуки, які проходять в будинках кримських татар другий день поспіль, можна розцінити як "репресії та заходи залякування".

Російська окупаційна "влада" і "правоохоронні органи" цю ситуацію поки не коментують.

Крім того, стосовно чотирьох затриманих у Криму 11 лютого осіб суд обрав запобіжний захід – арешт, повідомила прес-служба Меджлісу кримськотатарського народу.

"Сьогодні, 12 лютого 2016 року, в Київському районному суді Сімферополя відбулося судове засідання у справі затриманих 11 лютого кримчан – Емір-Усеіна Куку, Енвера Бекірова, Мусліма Алієва і Вадима Сірука. Їх звинувачують за ч. 2 ст. 250.5 КК Російської Федерації ("Організація діяльності терористичної організації і участь у діяльності такої організації"). Суд обрав запобіжний захід у вигляді утримання під вартою до 8 квітня 2016 року", – йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, вчора, 11 лютого, на окупованому півострові пройшли масові обшуки, було затримано 12 кримських татар, пізніше більшість з них відпустили.