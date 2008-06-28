У Полтаві збудують Подільську вежу та Дозорний бастіон

У Полтаві до 300-річчя Полтавської битви збудують вежу і дозорний бастіон.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі міської ради.

Згідно повідомлення, нині міська влада активно готується до святкування 300-річчя Полтавської битви. Зокрема, приводяться в належний стан пам`ятники і відновлюються деякі історичні об`єкти тих часів.

До початку 2009 року біля Білої Альтанки буде відтворено Подільську (центральну) вежу і Дозорний бастіон Полтавської фортеці початку XVIII століття. Над їхнім ескізним проектом працювали архітектори Валерій і Костянтин ТРЕГУБОВИ. Всі споруди будуть у натуральну величину. Висота валів Дозорного бастіону залежно від рельєфу коливається від 4 до 2 метрів, Подільської башти – до 8 метрів, наголошується у повідомленні прес-служби.

Нагадаємо, 300-річчя Полтавської битви українці, шведи і росіяни відзначатимуть у липні 2009 року. До цієї дати планується проведення міжнародної наукової конференції за участю представників Швеції, Німеччини, Росії, Білорусі. Крім того, можливо, будуть споруджені пам`ятники загиблим українським козакам - учасникам Полтавської битви, - гетьману Івану Мазепі та шведському королю Карлу ХІІ.