Погода на 30 червня - 4 липня

Завтра в Україні буде подекуди хмарно, переважно без опадів.

Як повідомили УНІАН в Українському гідрометцентрі, 30 червня в Україні мінлива хмарність. Без істотних опадів, лише вдень в західній та східній частині, на півночі Лівобережжя, в Криму та Приазов`ї невеликі короткочасні дощі, місцями грози. Вітер західний, південно-західний, 5-10 м/с, в Криму та західній частині місцями шквали 15-20 м/с. Температура вночі 11-16°, у південній частині 17-23°; вдень 23-28°, у південній частині та на Закарпатті 29-33°; в Карпатах вночі 8-13°, вдень 14-19°.

1-2 липня в країні переважатиме мінлива хмарність. 1 липня у західних, вдень і у північних, Вінницькій, Черкаській області, 2 липня в Україні, окрім більшості південних областей, короткочасні дощі, грози. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 11-16°, на узбережжі морів до 20°; вдень 22-27°, у південній частині та на Закарпатті 28-31°; у Карпатах вночі 6-11°, вдень 14-19°.

3- 4 липня синоптики прогнозують грозові дощі. 3 липня вночі у західних областях, а 4 липня вдень у західній половині невеликі короткочасні дощі, місцями грози. Температура вночі 11-16°, на узбережжі морів 15-20°, вдень 3 липня 19-24°; у південній частині, на Закарпатті, а вдень 4 липня в Україні 22-28°.

У Києві завтра мінлива хмарність. Без істотних опадів. Вітер переважно західний, 5-10 м/с. Температура вночі 11-16°, вдень 23-28°; у Києві вночі 12-14°, вдень 23-25°.

1-2 липня в столиці також переважатиме мінлива хмарність. Короткочасні дощі, грози, лише вночі 1 липня без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 11-16°, вдень 22-27°.

3-4 липня у столиці пройдуть грозові дощі (вдень 4 липня невеликі короткочасні). Температура вночі 11-16°, вдень 3 липня 19-24°, 4 липня денна температура становитиме 22-27°.