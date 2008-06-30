Тимошенко: уряд планує виділити 1 млрд. грн. для кредитування житла

Уряд планує виділити з додаткових доходів держбюджету, які цього року очікуються на рівні 30,4 млрд. грн., близько 1 млрд. грн. для іпотечного кредитування під малі відсотки.

Про це заявила прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО в ефірі телеканалу «1+1» в неділю.

Як повідомляв УНІАН, раніше Ю.ТИМОШЕНКО заявляла, що найближчим часом уряд планує зайнятися створенням комфортніших умов для малого і середнього бізнесу і наданням населенню дешевих кредитів на житло.

«Кожна сім`я, яка працює і має дохід, матиме нагоду через державну іпотечну установу одержати кредит на 25-30 років для покупки житла, причому без першого внеску і річні відсотки не перевищуватимуть 4-6% », – зазначила прем`єр.

Ю.ТИМОШЕНКО уточнила, що кредити під малі відсотки даватимуть не банки. «4-6% - це результат роботи державної іпотечної установи», - уточнила прем`єр-міністр.