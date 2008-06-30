У Київському зоопарку святкують 50-річний ювілей гіпопотама

30 червня Київський зоопарк запрошує усіх на найбільш визначну подію цього року – святкування 50-річного ювілею гіпопотама Брести. Про це повідомляє прес-служба зоопарку.

Як говориться у повідомленні, свято розпочинається об 11.00 біля реконструйованого вольєру гіпопотама. Кожен зможе намалювати чи написати поздоровлення для ювілярки, яке прикрасить огорожу святкового вольєру. Увесь день буде працювати станція з прийому подарунків для Брести, яка найбільше полюбляє моркву, яблука, груші, банани і апельсини.

Народилася Бреста у 1958 році в Ленінградському зоопарку і прожила там до 1973 року, потім її передали до Київського зоопарку.