Серед постраждалих від теракту в Пакистані громадян України немає

30 червня ц.р. об 11:05 за місцевим часом у пакистанському місті Равалпінді (місто-супутник Ісламабада, 17 км від столиці країни) стався терористичний акт - внаслідок двох потужних вибухів поблизу місцевого аеропорту та штаб-квартири пакистанської армії зазнали руйнування прилеглі будинки, у т.ч. офіс федерального міністерства податків та зборів.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Міністерства закордонних справ України з посиланням на дані посольства України в Ісламській Республіці Пакистан. За наявною інформацією, вибухи не пошкодили жодного з основних військових об`єктів, розташованих у м.Равалпінді. Дані про жертви серед населення наразі не оприлюднюються. Місцеві сили правопорядку обстежують місце теракту. Армійсько-поліцейські загони приведені у найвищий ступінь готовності. У місті Равалпінді та столиці країни - Ісламабаді проводяться активні оперативні заходи. Йде перевірка автотранспортних засобів, посилено охорону дипломатичних місій та державних об‘єктів.

Даних про постраждалих внаслідок теракту громадян України Посольство не отримувало. Дипустановою вживаються посилені заходи безпеки.

Дипломатичне представництво України в Ісламській Республіці Пакистан продовжує відстежувати ситуацію.