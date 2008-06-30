Російські прикордонники засилають своїх людей до злочинних угруповань

Із створенням в прикордонній службі регіональних підрозділів спеціального призначення прикордонники почали засилаати своїх співробітників до організованих злочинних груп (ОПГ), що діють у прикордонних районах, повідомив РІА Новости заступник керівника Прикордонної служби ФСБ Росії генерал-полковник Вячеслав Дорохін.

"Мета такої роботи - отримання оперативної інформації щодо задумів транскордонної злочинності та її реалізація. У системі прикордонної служби створені кілька таких структур. У Північно-Кавказькому регіоні, наприклад, служба спецпризначення дислокується в Ставрополі", - сказав він.

"Таким чином, ми переходимо від військової складової охорони держкордону до забезпечення прикордонної безпеки і оперативними способами", - наголосив генерал, додавши, що оперативники спираються і на допомогу місцевого населення.