Сьогодні Україну огорне весняним теплом до +15 градусів
08:15, 23 лютого 2016Суспільство
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У вівторок, 23 лютого, в Україну прийде потепління.
В Україні буде по-весняному тепло / Фото УНІАН
Найвищу температуру обіцяють у південних областях – 10…15 градусів тепла, передає ТСН.
На заході стовпчики термометрів піднімуться до позначки +12, однак, сьогодні там дощитиме.
У решті областей буде хмарно з проясненнями. Термометри покажуть 8…10 градусів вище нуля.
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