Сьогодні Україну огорне весняним теплом до +15 градусів

Найвищу температуру обіцяють у південних областях – 10…15 градусів тепла, передає ТСН.

На заході стовпчики термометрів піднімуться до позначки +12, однак, сьогодні там дощитиме.

У решті областей буде хмарно з проясненнями. Термометри покажуть 8…10 градусів вище нуля.

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