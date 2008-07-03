Україна вперше обійшла Росію за обсягами IPO за кордоном

У другому кварталі 2008 року Україна вперше обійшла Росію за обсягами коштів, залучених компаніями в результаті первинного розміщення акцій (IPO) на зарубіжних фондових біржах, пише Лента.ру з посиланням на The Wall Street Journal. Це стало можливим оскільки тільки одна російська компанія провела IPO в 2008 році.

За даними консалтингової компанії PBN, яка відстежує ділову активність на ринках колишнього СРСР, в другому кварталі 2008 року українські компанії залучили загалом 594 мільйони доларів. Зокрема, на фондовому ринку розмістилося птахівницьке підприємство "Миронівський хлібопродукт", яке залучило протягом травневого IPO 323 мільйони доларів. Другою розмістилася газова Cadogan Petroleum. Їй вдалося залучити в червні 271 мільйон доларів. Обидві компанії розмістилися на Лондонській фондовій біржі.

Протягом квітневого IPO російський залізничний оператор Globaltrans Investment залучив 449 мільйонів доларів. Ця компанія розмістилася на Лондонській фондовій біржі. Там же провела IPO і казахська компанія - виробник добрив Sunkar Resources. Вона залучила 66 мільйонів доларів.

Загалом компанії Росії, України і Казахстану в другому кварталі 2008 року залучили впродовж IPO 1,1 мільярда доларів. Для порівняння, за аналогічний період минулого року компанії цих країн змогли виручити від IPO 14,7 мільярда доларів.