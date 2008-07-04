Управління "Північ" прийняло на службу тисячу контрактників

З початку року для проходження служби за контрактом у регіонах, що входять до складу Територіального управління “Північ” Сухопутних військ Збройних сил України було прийнято 1 тис. 163 особи.

Як повідомили сьогодні УНІАН в Управлінні прес-служби Міноборони, такі результати оприлюднив у Чернігові начальник Теруправління “Північ” генерал-майор Анатолій СИРОТЕНКО.

За його висновками, зазначений показник становить 40% від загального плану призову контрактників на 2008 рік у підпорядкованих регіонах. А загалом військовим комісаріатам покладено завдання протягом поточного року відібрати для проходження військової служби за контрактом 3 тисячі 149 осіб.

За словами генерал-майора А.СИРОТЕНКА, це є високий результат у ході виконання такого загальнодержавного завдання.

Говорячи про факти і причини звільнення контрактників з частин та установ у межах відповідальності Теруправління “Північ”, керівник закликав відповідальних осіб не втрачати зв’язок з тими, хто сьогодні з тих або інших причин залишає лави ЗСУ.

”Ми виконуємо завдання, поставлене Президентом України, незважаючи на об’єктивні труднощі. Багато молодих людей звільняються, мотивуючи своє рішення невиконанням умов контракту з боку Збройних Сил або недостатнім грошовим забезпеченням. Але тримати зв’язок з цими молодими людьми потрібно, адже хтось з них через рік-два може висловити бажання повернутися до армії, не знайшовши себе у цивільному житті”, – зазначив генерал-майор А.СИРОТЕНКО.

Він також акцентував увагу на готовність до якісного проведення осінньої призовної кампанії. “Незабаром розпочнеться черговий призов до лав Української армії, тому вже зараз потрібно готуватися до нього. Коли ми, офіцери, кожен за своїм напрямком роботи будемо впливати на якість призову, надаватимемо практичну допомогу безпосередньо у військкоматах, це дасть позитивний результат”, – сказав генерал.

Довідка УНІАН. Територіальне управління “Північ” є військово-адміністративною структурою в територіально-організаційній побудови ЗСУ із штабом в м. Чернігові. До його складу входять Житомирська, Київська, Полтавська, Сумська, Харківська та Чернігівська області.