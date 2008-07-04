Ющенко вирішив присвятити 2009 рік молоді

Президент України Віктор ЮЩЕНКО ухвалив рішення провести у 2009 році Рік молоді.

Про це йдеться в указі Президента, розміщеному на офіційному сайті глави держави.

Відповідно до указу, таке рішення ухвалене з метою «підвищення ролі молоді в розбудові демократичного громадянського суспільства, створення належних умов для інтелектуального, культурного та фізичного розвитку молодих громадян».

Президент доручив Кабінету Міністрів України:

утворити до 1 жовтня 2008 року організаційний комітет з підготовки та проведення у 2009 році в Україні Року молоді, затвердити персональний склад цього комітету, включивши до нього представників всеукраїнських молодіжних громадських організацій;

розробити та затвердити план заходів з підготовки та проведення у 2009 році в Україні Року молоді;

посилити координацію роботи міністерств, інших органів виконавчої влади у сфері реалізації державної молодіжної політики.

Також В.ЮЩЕНКО доручив Кабміну:

вирішити питання щодо створення міжвідомчої ради з питань формування здорового способу життя дітей та молоді;

розробити та внести в установленому порядку на розгляд Верховної Ради України законопроект про гарантоване забезпечення молоді першим робочим місцем;

передбачати у проектах закону про Державний бюджет України на 2009 та наступні роки збільшення асигнувань на заходи з реалізації молодіжної політики, підтримки молодіжних і дитячих громадських організацій.