Будівництво нового саркофагу на ЧАЕС розпочнеться взимку 2009 р.

Будівництво об’єкту „Укриття” на Чорнобильській АЕС розпочнеться взимку 2009 року і завершиться влітку 2012 року.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи, міністр з питань надзвичайних ситуацій Володимир ШАНДРА заявив в інтерв’ю українській службі ВВС у Лондоні:

“Будівництво безпечного конфайнменту „Укриття” на Чорнобильській АЕС розпочнеться взимку 2009 року і завершиться влітку 2012 року. Зараз іде проектування „Укриття”, - сказав він.

Міністр також повідомив про свою зустріч у Головному офісі Європейського банку реконструкції та розвитку із віце-президентом Хорстом РАЙХЕНБАХОМ та Директором департаменту ядерної безпеки Вінсом НОВАКОМ, присвячену підготовці до засідань Асамблеї кран-донорів Чорнобильського фонду „Укриття” та Асамблеї країн-вкладників Рахунку ядерної безпеки, що відбудуться 15 липня в Лондоні. Тоді країни-донори заслухають звіт компаній, які ведуть проектування безпечного конфайнменту та розпочинають роботи з його будівництва.

Також ЄБРР як адміністратор донорських коштів звітуватиме на засіданні Асамблеї донорів про те, як проходять роботи зі спорудження об’єкту „Укриття”.

В.ШАНДРА повідомив, що за інформацією представників ЄБРР, крім обговорення питань поточного стану реалізації проектів на проммайданчику ЧАЕС, представники країн-донорів оголосять про додаткові внески до Чорнобильського фонду „Укриття” та Рахунку ядерної безпеки.

Також, за словами міністра, уряд України також готує декларативну заяву про додатковий внесок.

На сьогодні ЄБРР є найбільшим інституційним інвестором в Україну. За час співробітництва нашої держави з банком реалізовано проектів на загальну суму 3,3 млрд. доларів США, на поточний рік заплановано виділення ще понад 1 млрд. євро з коштів ЄБРР, зазначив урядовець.

В.ШАНДРА запевнив, що буде створений новий безпечний конфайнмент, який щонайменше сто років закриватиме четвертий енергоблок ЧАЕС.

Як повідомляв УНІАН, 17 вересня 2007 року Чорнобильська атомна електростанція і французький концерн Novarka, а також американський концерн Holteс International підписали контракти на будівництво нового безпечного конфайнмента (НБК), а також сховища відпрацьованого ядерного палива (СВЯП-2) на майданчику ЧАЕС.

Вартість контракту між ЧАЕС і концерном Novarka на будівництво НБК становить 505 млн. дол., термін будівництва об`єкта - 5 років. Вартість контракту між ЧАЕС і Holteс International становить 200 млн. євро. Реалізація проекту будівництва СВЯП-2 - 52 місяці.