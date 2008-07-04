Американцеві загрожує 5 років в'язниці за продаж голосу через інтернет

Дев`ятнадцятирічному студентові з штату Міннесота Максу Сандерсу загрожує 5 років в`язниці за те, що він виставив свій голос на виборах президента США на продаж. Продати голос за одного з кандидатів Сандерс збирався на інтернет-аукціоні eBay, повідомляє AP.

Свій голос Сандерс оцінив у 10 доларів. Влада штату оцінила вчинок студента набагато дорожче - за продаж голосу, крім тюремного ув`язнення, Сандерсові загрожує штраф у розмірі 10 тисяч доларів.

Згідно із законами штату в редакції 1893 року, купівля або продаж голосів на виборах вважається кримінально караним злочином.

Контакти студента з`явилися у розпорядженні влади після офіційного запиту на адресу адміністрації eBay. Керівництво інтернет-аукціону з готовністю пішло на співпрацю і розповіло, що під псевдом zepdrummer612 ховається саме Макс Сандерс.

Сам студент стверджує, що ідея з продажем голосу була не більш, ніж жартом. Зауважмо, що за той час, поки велися торги, купити голос Сандерса не захотів жоден з користувачів eBay.

Лента.ру