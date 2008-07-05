Український "антикорупційний пакет" сподобався на Заході

Рада Європи надала позитивний експертний висновок щодо “антикорупційного пакету” законопроектів, який пройшов перше читання у Верховній Раді України та підготовлений до другого читання з урахуванням пропозицій Міністерства юстиції та народних депутатів України.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Міністерства юстиції України

У повідомленні зазначається, що на розгляді у Верховній Раді України знаходяться схвалені у першому читанні проекти законів України “Про засади запобігання та протидії корупції”, “Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо відповідальності за корупційні правопорушення”, “Про відповідальність юридичних осіб за вчинення корупційних правопорушень”, тобто так званий “антикорупційний пакет” законів, розроблений Міністерством юстиції України.

Прес-служба Мін’юсту зазначає, що за результатами підготовки вказаних проектів до другого читання доопрацьований “антикорупційний пакет” був представлений Раді Європи для надання експертного висновку. Експертизу вказаних проектів законів провів президент Групи держав проти корупції (GRECO) Драго КОС.

У своєму висновку Д.КОС відзначив високу якість, значущість та інноваційність доопрацьованих проектів.

“Зусилля українських законотворців у сфері внесення змін до відповідного антикорупційного законодавства заслуговують високої оцінки”, - зазначається у висновку.

В експертному висновку також наголошується, що “зміни до Кримінального кодексу, Кодексу про адміністративні правопорушення, а також до нового проекту закону України “Про засади запобігання та протидії корупції” є свідченням багатообіцяючого початку нового, гармонізованого антикорупційного підходу в Україні”.

Д.КОС висловив упевненість, що ухвалення “антикорупційного пакету” стане великим досягненням і для України, і для міжнародної спільноти, “оскільки проекти містять багато прекрасних рішень, ще не відомих у практиці інших країн”.