Прогноз інфляції на 2008 рік збільшили до 15,9%

14:34, 05 липня 2008
Суспільство
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Рішення Кабміну

Кабінет міністрів на сьогоднішньому засіданні змінив деякі макроекономічні показники державного бюджету 2008 року, зокрема, збільшив прогноз інфляції за підсумками року з 15,3 до 15,9%.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомив міністр юстиції Микола ОНІЩУК.

Інших змін, внесених урядом до законопроекту, він не назвав.

 

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