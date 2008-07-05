Прогноз інфляції на 2008 рік збільшили до 15,9%
14:34, 05 липня 2008Суспільство
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Рішення Кабміну
Кабінет міністрів на сьогоднішньому засіданні змінив деякі макроекономічні показники державного бюджету 2008 року, зокрема, збільшив прогноз інфляції за підсумками року з 15,3 до 15,9%.
Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомив міністр юстиції Микола ОНІЩУК.
Інших змін, внесених урядом до законопроекту, він не назвав.
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