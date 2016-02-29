Підтримка Порошенка скоротилася вдвічі у порівнянні з минулими виборами - соціологи

Про це свідчать результати соціологічного дослідження Київського міжнародного інституту соціології (КМІС), проведеного 5-16 лютого 2016 року.

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Респондентам запропонували висловити виборчі вподобання щодо кандидатури президента.

Якщо припустити, що президентські вибори відбуваються у середині лютого, за результатами опитування, найвищу підтримку серед дорослого населення територій, що зараз контролюються владою України, мав би чинний президент Порошенко (9% по відношенню до усіх опитаних). друге місце посідає лідер партії "Всеукраїнське об'єднання "Батькіщина" Юлія Тимошенко (6,8%), а третє – лідер Радикальної партії Олег Ляшко (4,6%).

Також 4,2% населення проголосувало б за мера Львова Андрія Садового, 3,8% - за лідера партії "Опозиційний блок" Юрія Бойка, 3,5% - за лідера партії "Громадянська позиція" Анатолія Гриценка, а 2,6% – за Дмитра Яроша.

За інших кандидатів загалом готові проголосувати 5,1%. Не визначилися із кандидатурою на пост президента 27,5%, не прийшли б голосувати - 25,1%.

Водночас якби ті, хто не визначився, за кого голосувати, і ті, хто хоче голосувати проти всіх, як звичайно, не прийшли б на вибори, участь у голосуванні взяли б близько 40% усіх виборців, і подані голоси розподілилися б наступним чином (власне, саме ці показники найближчі до можливих результатів президентських виборів, якби вони проводилися в середині лютого).

Так, на території, що контролюється владою України, серед дорослих жителів, які визначилися з кандидатом на виборах президента 22,8% підтримали б Порошенка. 2-ге місце посідає Тимошенко (17,1%), а 3-тє - Ляшко (11,5%).

Також ще 10,7% населення проголосувало б за Садового, 9,6% – за Бойка, 8,8% – за Гриценка, 6,5% – за Яроша, за Сергія Тігіпка – 3,2%, а за Олега Тягнибока – 1,9%.

За інших кандидатів загалом готові проголосувати 6,9%.

При цьому соціологи відзначили, що якщо порівняти результати президентських виборів 2014 року з рейтингами кандидатів на пост президента у випадку, якби вибори відбувалися у середині лютого, то суттєво знизилася підтримка Порошенка - із 54,7% до 22,8%. Натомість рейтинг Тимошенко помітно виріс з 12,8% у 2014 році до 17,7% у лютому 2016 року.

Соціологи методом особистого інтерв'ю опитали 2020 респондентів, що мешкають у 110 населених пунктах усіх областей України (окрім АР Крим) за стохастичною вибіркою, репрезентативною для населення України віком від 18 років.

У Луганській області опитування проводилися тільки на територіях, що контролюється владою України, у Донецькій області дослідження проводилося і на територіях, що контролюються, і на територіях, що тимчасово не контролюються владою України.

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Статистична похибка вибірки (з імовірністю 0,95 і за дизайн-ефекту 1,5) не перевищує: 3,3% для показників близьких до 50%, 2,8% - для показників близьких до 25%, 2,0% - для показників близьких до 10%, 1,4% - для показників близьких до 5%, 0,7% для показників, близьких до 1 або 99%.