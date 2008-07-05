На Прикарпатті відкрився фестиваль «Мізунська Zвигода»

На Прикарпатті у селі Новий Мізунь Долинського району розпочався фестиваль екстремальної та молодіжної культури «Мізунська Zвигода».

Як повідомили кореспонденту УНІАН організатори фестивалю, його метою є залучення молоді до здорового способу життя, активного туризму, знайомство з цікавими куточками Карпат, змагання спортсменів-екстремалів за цінні призи, видовищний концерт для меломанів та відпочиваючих. Фестиваль – це своєрідна зустріч однодумців, любителів як екстріму, так і музики.

Особливістю цьогорічного фестивалю, який уже проходить вчетверте, є значний призовий фонд для спортсменів – 10 тис. грн. і присутність представників трьох професійних команд з гірського велосипеду, що, в свою чергу, дало можливість вивести окрему групу «Майстри».

На фестивалі звучить живий супровід молодих перспективних рокових гуртів та DJ-їв України, які з’їхалися з усіх куточків держави.

Спортивна частина фестивалю складається з даунхілу (швидкісний спуск на гірських велосипедах зі схилу гори), нор-шор (спуск на гірських велосипедах спеціально ускладненою трасою), тріал, тріал-крос (подолання різноманітних перешкод на гірському велосипеді на невеликій швидкості) та чемпіонат України із спортивного орієнтування.

Завершиться дійство у неділю, 6 липня, нагородженням переможців та вручення призів від спонсорів.