Шевченківський райсуд Києва о 13.00 розпочне засідання з обрання запобіжного заходу бійцю "Азова" Краснову

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомив адвокат Краснова Андрій Мамалига.

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Він зазначив, що справу вестиме суддя Валентина Маліновська. Засідання відбудеться за адресою: вулиця Дегтярівська, 31-А.

Також адвокат повідомив, що прокуратура вимагатиме обрати запобіжним заходом взяття під варту Краснова або внесення застави у розмірі 20 млн грн.

У свою чергу захист Краснова звернеться з клопотання про альтернативний запобіжний захід - або взяття Краснова на поруки народними депутатами, або нічний домашній арешт.

Як повідомляв УНІАН, Краснова затримали в ніч на 28 лютого на Київщині. В СБУ стверджують, що він разом зі своєю подругою Оксаною Шелест облаштували схрон з вибухівкою.

"Краснов разом із Шелест були затримані на автозаправці одразу після закладення тайника, схрону, біля села Щасливе на трасі Київ-Харків", - заявив керівник апарату голови СБУ.

У свою чергу адвокат Краснова заявив, що співробітники СБУ застосовували до його підзахисного тортури, вимагаючи зізнань про схованку зі зброєю.