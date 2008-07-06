На Тернопольщині у червні затримали 6 п'яних правоохоронців за кермом

В Тернопільській області у червні затримано 6 правоохоронців, які керували автомобілем у нетверезому стані.

Як повідомив кореспонденту УНІАН старший інспектор обласної Державтоінспекції Микола ЛЕЦКАЛЮК, зараз стоїть питання про їх звільнення.

За його словами, відповідне рішення має прийняти кадрова комісія.

“Якщо звичайний водій за водіння у нетверезому стані обходиться штрафом, то правоохоронця за подібне звільняють з роботи. Цього року за водіння авто у нетверезому стані в області уже звільнено чотирьох працівників МВС”, – повідомив М.ЛЕЦКАЛЮК.

Він зазначив, що нетверезих правоохоронців затримували у неробочий час.

“Серед затриманих як рядові працівники, так і керівники структурних підрозділів”, – зауважив М.ЛЕЦКАЛЮК.