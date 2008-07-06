Єхануров: Україна позбавилася свого ядерного потенціалу бездарно

Міністр оборони Юрій ЄХАНУРОВ відкидає звинувачення на адресу України у невиконанні умов щодо свого безядерного статусу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ю.ЄХАНУРОВ заявив сьогодні у Севастополі, де він перебуває на святкуванні 16-ї річниці ВМС України, відповідаючи на запитання журналістів.

«З території України були повністю вивезені ядерні боєприпаси. На жаль, Україна позбавилася свого ядерного потенціалу бездарно. Можливо, це можна було б зробити на вигідніших умовах», - сказав Ю.ЄХАНУРОВ.

Наголошуючи на безпідставності звинувачень України про те, що вона залишила собі деяку кількість ядерних боєприпасів, міністр оборони зазначив, що це не відповідає дійсності.

«Я розумію джерела і причини цих звинувачень. Так, у Севастополі дійсно є одна науково-дослідна установа, де зберігаються деякі радіоактивні матеріали, але вони використовуються виключно з науковою метою. Це не є ядерні заряди», - зазначив Ю.ЄХАНУРОВ.

Довідка УНІАН. Меморандум "Про гарантії безпеки у зв`язку з приєднанням України до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї" було підписано 5 грудня 1994 року в Будапешті. Гарантами безпеки України, згідно з Меморандумом, виступили Росія, Велика Британія і США.