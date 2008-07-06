Губернатор переконаний, що Ющенко присвоїть Бандері «Героя України»

Голова Івано-Франківської облдержадміністрації Микола ПАЛІЙЧУК переконаний, що Президент України Віктор ЮЩЕНКО присвоїть провіднику Організації українських націоналістів Степану Бандері звання «Герой України» (посмертно).

Як передає кореспондент УНІАН про це він заявив сьогодні у передачі «Політична студія» Івано-Франківського обласного телебачення «Галичина».

За словами М.ПАЛІЙЧУКА, він запросив Президента на урочистості з нагоди 100-річчя від дня народження провідника ОУН Степана Бандери, які відбудуться 1 січня 2009 року у селі Старий Угринів Калуського району Івано-Франківської області.

«Я мав розмову з Президентом і запросив його на святкування, - зауважив голова облдержадміністрації. – Президент дав свою згоду прибути».

«Я переконаний, що Президент України присвоїть Степанові Бандері звання «Герой України» (посмертно)», - додав М.ПАЛІЙЧУК.

Він нагадав, що створено обласний організаційний комітет зі святкування 100-річчя від дня народження С.Бандери, і область гідно готується відзначити цю дату.

Довідка УНІАН. Провідник Організації українських націоналістів Степан Бандера народився 1 січня 1909 року в селі Старий Угринів Калуського повіту Івано-Франківської області в сім’ї священика. Був убитий агентом КДБ Богданом Сташинським у Мюнхені 15 жовтня 1959 року.

Івано-Франківська обласна рада проголосила 2008 рік Роком Степана Бандери і звернулася до Президента України з проханням присвоїти провіднику ОУН звання «Герой України» (посмертно). Такі ж звернення прийняли обласні ради деяких інших західноукраїнських областей.

Торік Президент України В.ЮЩЕНКО до 100-річчя Головного командира Української повстанської армії Романа Шухевича присвоїв йому звання «Герой України» (посмертно).