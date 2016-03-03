ООН: З початку конфлікту на Донбасі загинули понад 9 тисяч і поранено більш як 20 тисяч осіб

З початку конфлікту на сході України загинуло понад 9 тис. і поранено більш як 20 тис. осіб, серед яких цивільні, українські військовослужбовці та бойовики незаконних збройних формувань.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу заявила голова Моніторингової місії ООН з прав людини Фіона Фрейзер, презентуючи 13-ту доповідь місії про ситуацію із правами людини в Україні. Доповідь охоплює період з 16 листопада 2015 року по 15 лютого 2016 року.

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За словами Фрейзер, з середини квітня 2014 року по 15 лютого 2016 року на Донбасі було поранено 21 тис. 044 особи, вбито - 9 тис. 167.

Вона підкреслила, що люди на Донбасі продовжують гинути – з 15 лютого до 1 березня експерти місії вже зареєстрували 21 загиблого.

Фрейзер зазначила, що у доповіді міститься вимога щодо розмінування територій. За її словами, велике занепокоєння виникає у зв’язку з тим, що «з обох сторін лінії зіткнення залишаються вибухівки, які загрожують життю людей».