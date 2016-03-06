Підозрювана у тероризмі російська опозиційна активістка вийшла на свободу із СІЗО

Росіянка Анастасія Леонова, яка 10 грудня 2015 року була затримана в Україні, вийшла із Лук’янівського СІЗО у Києві, повідомляє Hromadske.tv.

"Я приїхала в Україну через те, що боялася за своє життя в Росії. У мене тут сім'я, дуже багато друзів. Я приїхала, бо рятувалася від того, що відбувається там", - сказала Леонова одразу після звільнення.

Леонова також розповіла, що проходила допити на детекторі брехні.

"Я проходила допит на детекторі брехні. Думаю, що я його пройшла, говорила правду. Думаю, я пройшла його так, що детектор не показав, що я брешу", - сказала вона.

При цьому вона не розглядає можливості свого повернення у Росію.

"Я залишаюся в Києві. Я не розглядаю своє повернення в Росію. Оскільки я була волонтером "Правого сектора", там я буду екстремісткою", - зазначила Леонова.

Також вона розповіла, що була волонтером ЦК "Азов", а не в бойовому підрозділі, проте зі Станіславом Красновим не знайома.

Раніше адвокат Леонової Віктор Губський в коментарі Громадському заявив, що його підзахисна вийде на свободу, проте сторона обвинувачення має намір подати апеляцію з метою продовжити Леоновій термін утримання під вартою.

Адвокат Леонової неодноразово заявляв про факти порушень щодо його підзахисної під час затримання. Зокрема, що під час конвоювання на голову росіянці надягали мішок, а під час допитів слідчі відмовлялися знімати з неї наручники.

Разом з тим, Тандіт заперечив інформацію про тортури над затриманою росіянкою Леоновою

12 січня росіянка оголосила голодування, яке тривало 12 днів. Як пояснив адвокат - вона припинила голодувати, оскільки вдалося привернути увагу до своєї справи.

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Нагадаємо, 10 грудня співробітники СБУ затримали громадянку РФ Анастасію Леонову. Її підозрюють у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 258 "Втягнення у вчинення терористичного акту". Слідство підозрює її у спробах здійснити терористичні акти у Харкові та Києві.