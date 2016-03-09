ЮНЕСКО: сексизм є у шкільних підручниках - BBC
ЮНЕСКО заявляє, що в шкільних підручниках країн, що розвиваються, поширений сексизм.
Агентство ООН у доповіді до Міжнародного жіночого дня пише, що негативні стереотипи про жінок позначаються на освіті дівчаток, повідомляє BBC Україна.
У звіті сказано, що в підручниках жінок часто змальовують як хатніх робітниць. За словами Маноса Антонініса з ЮНЕСКО, такі стереотипи є прихованою перешкодою для гендерної рівності.
ЮНЕСКО веде кампанію за те, щоб забезпечити освітою десятки мільйонів дітей, які не ходять до школи.
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А в бідних країнах саме дівчатка найбільше обділені.
У доповіді ЮНЕСКО вказано, як у підручниках жінок змальовують у другорядних ролях, що обмежує кар'єрні очікування дівчаток.
"Забезпечити, аби всі хлопчики і дівчатка ходили до школи, - лише частина справи", - сказав автор доповіді ЮНЕСКО Манос Антонініс.