Тисяча львів’ян на площі Ринок виконали гімн України, присвятивши його Надії Савченко (відео)

Як передає кореспондент УНІАН, участь в акції, яка проходила у центрі міста на площі біля міської Ратуші, взяло близько 1 тис. львів‘ян, до яких долучилися зокрема, Герой України Ігор Юхновський, віце-ректор Українського католицького університету Мирослав Маринович, ректор Львівського Національного університету ім. І. Франка Володимир Мельник, українська шахістка Марія Музичук, а також міський голова Львова Андрій Садовий.

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Під час спільного виконання Гімну України у супроводі трьох військових духових оркестрів учасники акції розгорнули кількаметровий Державний Прапор України і запустили в небо сотні жовто-блакитних кульок.

«Цього року ми всі разом присвятили тут, у Львові, виконання нашого Державного Гімну Надії Савченко. Їй сьогодні найважче, вона сьогодні показує ідеал мужності і стійкості. Бажаємо їй здоров’я і якнайшвидшого повернення на Батьківщину. Я переконаний, що вона повернеться в Україну, як переможниця, як героїня», - зазначив після завершення акції Садовий.

Довідка УНІАН. Перше публічне виконання Державного Гімну України «Ще не вмерла України…» на слова Павла Чубинського та музику Михайла Вербицького відбулося 10 березня 1865 р. в Перемишлі під час першого на західній Україні Шевченківського концерту.

Офіційна музична редакція Державного Гімну України була ухвалена Верховною Радою 15 січня 1992 року, текст гімну затверджено Законом України «Про Державний Гімн України» 6 березня 2003 р.