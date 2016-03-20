Савченко в задовільному стані, готується до вислуховування вироку стоячи – адвокат

Про це її адвокат Микола Полозов повідомив в ефірі телеканалу "112 Україна".

"В п'ятницю її відвідали представники генерального консульства (України). Треба сказати, що вона знаходиться у задовільному стані здоров'я. Звичайно, у неї знижений тиск і температура, але разом з тим вона економить сили, оскільки вирок, згідно з російським законодавством, вислуховується стоячи. На це потрібно досить багато зусиль, багатогодинне стояння під бубніж судді. Але разом з тим вона готова і має намір бути присутньою на вироку", - сказав адвокат.

Відповідаючи на питання, чи буде він присутній на засіданні суду (через авіакатастрофу в Ростові-на-Дону місцевий аеропорт тимчасово не працює), Полозов відповів ствердно.

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"Можу сказати, що і я, і адвокат Фейгін точно завтра будемо. Що стосується Новікова, то це питання краще задати йому", - сказав Полозов.

Вирок Савченко російський суд почне виносити 21 березня. На зачитування вироку відведено два дні. Прокуратура вимагає засудити її до 23 років позбавлення волі.

Перед вироком по всьому світу проходять акції на підтримку льотчиці, її підтримують відомі політики, громадські діячі та діячі культури.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні Полозов повідомив, що українцям, які приїжджають в Росію з метою бути присутніми у суді під час оголошення вироку Савченко, відмовляють у в'їзді.

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Савченко в РФ звинувачують у вбивстві двох російських журналістів, а також у незаконному перетині російського кордону. Українка та її захист відкидають звинувачення і заявляють, що на момент загибелі російських журналістів її вже захопили в полон бойовики, які потім силою переправили її в Росію. Савченко незаконно утримують в РФ з середини літа 2014 року.

Один з адвокатів Савченко Марк Фейгін вважає, що льотчицю засудять і передадуть Україні. За його даними, головним переговірником у питанні її визволення є США.