Кремль організував суд над Савченко, щоб виправдати своє вторгнення в Україну - Фейгін

Про це вони заявили в коментарях журналістам після оголошення вироку, повідомляє прес-служба партії «Батьківщина».

«Боротьба за Савченко – це не просто боротьба за одну людину, громадянина України, це – боротьба за справедливу міжнародну політику, це боротьба за свободу і суверенітет України, це – боротьба за свободу всередині самої Росії. Невинувату Надію Савченко засудили на 22 роки без будь-яких підстав», – сказав адвокат Марк Фейгін.

Захисник додав, що обвинувальний вирок Савченко був прогнозований, оскільки всі знали, що цей суд не буде справедливим і чесним, незважаючи на те, що захист надав всі докази невинуватості льотчиці.

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«Всі ці два роки слідство і суд тягнулось з однією метою – щоб виправдати незаконний і несправедливий вирок щодо Надії. Цей суд з самого початку був пропагандистським, його метою було виправдати агресію з боку російського керівництва і Кремля стосовно України. Савченко ніколи не вбивала! Савченко ніколи самостійно і добровільно не перетинала кордон з Російською Федерацією – вона не вчиняла все те, за що її покарали!» – зауважив адвокат.

Фейгін також висловив переконання, що Савченко не відбуватиме цей вирок і буде звільнена. Захисник висловив сподівання, що тепер світові лідери чинитимуть тиск у цьому питанні на Кремль.

Водночас ще один адвокат Микола Полозов заявив, що льотчиця не має наміру оскаржувати вирок.

«Не тому, що вона його визнає, а тому що вона розуміє, що це абсолютна марна справа».

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Він додав, що «Надія Савченко – людина із залізною волею, і тільки це допоможе їй витримати все те, що їй доводиться витримувати протягом двох років».

Захисник переконаний що саме «залізна воля, помножена на публічність процесу та помножена на політичний тиск на керівництво Росії, призведе до її звільнення».

«Сьогоднішній вирок – це не кінець. Це початок! Початок великої політичної кар’єри Надії Вікторівни. Нам залишилось трошки почекати – скоро вона буде вільна», – переконаний Полозов.

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Своєю чергою український адвокат льотчиці Микола Плохотнюк запевнив, що сторона захисту доклала всіх зусиль для звільнення Савченко.

Також сьогодні адвокат Фейгін повідомив, що з моменту вступу вироку в дію через 10 днів, згідно з конвенцією 1983 про видачу засуджених, Міністерство юстиції України має направити запит про відбування покарання Савченко в Україні. Він запевнив, що подальші дії сторони захисту також залежатимуть від результатів переговорів щодо звільнення українки.

Адвокати також не виключають можливості обміну Надії Савченко на російських «ГРУшників» Євгена Єрофєєва і Олександра Олександрова.

Захисники обіцяють докласти всіх зусиль, щоб вмовити льотчицю відмовитись від сухого голодування, яке вона збирається знову розпочати на десятий день після оголошення вироку.

«Вона пояснює це тим, що повернеться в Україну або живою або мертвою, і таким чином вона підштовхує керівництво РФ до вирішення її питання якомога швидше», – зазначив Полозов.

Як повідомляв УНІАН, суд у Росії засудив Савченко до 22 років ув’язнення за нібито вбивство російських журналістів, які незаконно перебували на сході України для інформаційного супроводу російських бойовиків.

Також суд присудив Савченко штраф у 30 тис. рублів за «незаконний перетин кордону».

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Савченко та її захист звинувачення відкидають і стверджують, що на момент загибелі російських журналістів її вже захопили бойовики, які потім примусово переправили її до Росії.

Савченко незаконно утримують в РФ з середини літа 2014 року.