У ГПУ та СБУ підтвердили смерть адвоката ГРУшника, Матіос анонсував брифінг щодо деталей події

Про це сказав заступник генпрокурора - головний військовий прокурор Анатолій Матіос, передає "Українська правда".

"Так, я підтверджую смерть адвоката" – сказав Матіос.

Водночас він не став повідомляти жодних інших подробиць, сказав, що після 11 години буде брифінг, на якому він розповість про деталі.

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Водночас, як розповіли виданню співрозмовники, близькі до адвокатської асоціації, тіло Грабовського було знайдено закопаним неподалік від траси. Не виключено, що йдеться про одну з трас Київської області.

Інформацію про вбивство підтвердив також радник голови СБУ Юрій Тандіт, передає "Громадське". Однак попросив надати годину часу для перевірки інформації.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 25 березня, Національна асоціація адвокатів України поінформувала, що адвокат Грабовський, який був оголошений зниклим безвісти, знайдений убитим.