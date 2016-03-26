Переговори Керрі та Путіна по Савченко пройшли успішно – адвокат

Про це в ефірі телеканалу Інтер повідомив адвокат Савченко Ілля Новіков, передає LB.ua.

За його словами, рішення про долю української льотчиці буде прийняте російським керівництвом протягом двох тижнів.

"За моїми даними, їх переговори, в частині, що стосуються Надії Савченко, пройшли успішно. Була озвучена на переговорах публічно дата, коли буде визначено спосіб, яким вона повернеться в Україну", - сказав Новіков.

Це не означає, що Савченко протягом двох тижнів повернеться до України, зазначив адвокат. В цей період буде всього лише прийнято рішення російським керівництвом про порядок обміну.

"Начебто хороша тенденція", - додав Новіков.

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Як повідомляв УНІАН, суд в Росії 22 березня засудив Савченко до 22 років ув'язнення за нібито вбивство російських журналістів, які незаконно перебували на сході України для інформаційного супроводу російських бойовиків.

Також суд присудив Савченко штраф в 30 тис. рублів за «незаконний перетин кордону».

Савченко і її захист відкидають звинувачення і стверджують, що на момент загибелі російських журналістів її вже захопили бойовики, які потім примусово переправили її в Росію.

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Савченко незаконно утримують в РФ з середини літа 2014 року.

За час утримання в СІЗО Савченко кілька разів оголошувала голодування і погрожує розпочати сухе голодування з 6 квітня.