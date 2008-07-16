Депутат ПР: БЮТ роздає вугільні шахти "своїм"

Народний депутат від Партії регіонів Юрій БОЙКО заявляє, що державне підприємство «Свердловськантрацит» передане в оренду структурам, близьким до керівництва Блоку Юлії Тимошенко.

Про це він сказав на прес-конференції в УНІАН.

«Структури, пов`язані з керівництвом Блоку Тимошенко, вже підписали договір про оренду і про спільну діяльність вугільного об`єднання «Свердловськантрацит», що прибутково працює у нас в країні», – заявив депутат.

При цьому Ю.БОЙКО зазначив, що найближчим часом буде обнародуваний договір про інвестиційну діяльність, за яким підприємство було здане в оренду.

«Це ціна і, взагалі, щирість у лапках, сьогоднішніх заяв про те, що все залишиться в державі і нічого не буде передано нікому у власність», - підкреслив Ю.БОЙКО.

Також Ю.БОЙКО повідомив, що він є противником спрощеної моделі приватизації шахт. На його думку, нормально працююча шахта, а також прибуткові підприємства мають залишатися в державній власності, а проблемні підприємства мають бути продані, але тільки під конкретні інвестиційні зобов`язання.

Довідка УНІАН. ДП «Свердловськантрацит» (Свердловськ, Луганська область) вже понад 70 років розробляє унікальне за якісними характеристикахами родовище енергетичного вугілля – високоякісного антрациту і займає одну з лідируючих позицій серед підприємств вугледобувної галузі України.

5 липня гірники "Свердловськантрацит" видали на гора 3 мільйони тонн вугілля з початку 2008 року, з них 128 тис. тонн додаткові до плану. Середньодобовий видобуток з початку року склала 17393 тонн, перевищивши плановий на 716 тонн. З початку року пройдено 16,6 км розкриваючих і готуючих гірських виробок.

З перевиконанням програми працюють шахти "Червоний партизан", "Харківська", ім. Свердлова - на їх рахунку понад 338,6 тисяч тонн надпланового вугілля. Понад 44% загального видобутку припадає на колектив шахти "Червоний партизан" - з початку року видобуто 1329,75 тисяч тонн.