Міноборони пропонує київським черговикам варіанти в інших містах

Міністерство оборони України пропонує своїм черговикам на отримання житла в гарнізоні м. Києва розглядати варіанти отримання квартир в інших містах України.

Як повідомили УНІАН в Управлінні прес-служби Міноборони, з такою пропозицією виступила заступник міністра оборони Надія ДЄЄВА.

“На жаль, ми не можемо швидко забезпечити житлом у Києві всіх, хто перебуває тут на квартирному обліку. Тому хочу порадити черговикам розглянути варіанти отримання житла в інших містах України”, - зазначила Н.ДЄЄВА під час проведення прийому громадян з особистих питань.

У Міноборони повідомили, що більшість відвідувачів, які записалися на прийом до заступника глави оборонного відомства, мали прохання посприяти у вирішенні саме житлових проблем.

У зв’язку з цим особливу увагу Н.ДЄЄВА приділила зверненням громадян, які є членами сімей загиблих або померлих військовослужбовців, а також тих, хто має тяжкі захворювання, виконували службові обов’язки у “гарячих точках” або перебувають на квартирному обліку з 1991 року. Як вона зазначила, на сьогодні складено список зазначених категорій черговиків, який постійно уточнюється і доповнюється. І згідно з цим списком виділятиметься житло.

Як повідомляв УНІАН, 15 червня газета “Дело” поширила інформацію, що “Міністерство оборони України обміняло два гектари землі в Києві на 13 квартир у Криму зі збитком для себе в 15 млн. гривень.

Рішення про передачу землі було ухвалене Департаментом будівництва Міноборони і узгоджене заступником міністра Надією ДЄЄВОЮ. Від її імені міністру оборони Юрію ЄХАНУРОВУ було направлено листа з проханням дати дозвіл на обмін”.