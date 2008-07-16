На торгах у Нью-Йорку різко впала ціна на нафту

Різке падіння цін на нафту зафіксоване у вівторок в Нью-Йорку. Про це повідомляє Newsru. Незабаром після 11:00 за часом Східного побережжя США (18:00 за Києвом) ціна барреля "чорного золота" на Нью-Йоркській товарній біржі опустилася більш, ніж на 8 доларів у порівнянні з попередньою торговою сесією, знизившисья до відмітки в 136,96 долари.

Несподіваний спад нафтових котирувань експерти пов`язують з новими ознаками погіршення економічної ситуації в країні. Обваленням цін на "чорне золото" біржа відреагувала на заяву Бена Бернанке, глави Федеральної резервної системи, яка виконує в США функції центробанку.

За оцінкою Бернанке, рекордно високі ціни на енергоносії значно підривають купівельну спроможність американців.