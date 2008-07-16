П'яний 10-річний москвич випав з вікна пансіонату в Криму

11:54, 16 липня 2008
Суспільство
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Дитина - в реанімації

 У Криму 10-річний житель Москви в стані алкогольного сп`яніння випав з вікна 2-го поверху пансіонату.

Як повідомили УНІАН у Головному управлінні МНС України в Криму, нещасний випадок стався в Євпаторійському регіоні, в пансіонаті «Какаду» близько 3-ї години ранку.

Хлопчик одержав закриту черепно-мозкову травму, і зараз перебуває в реанімації Євпаторійської міської лікарні.

На місці події співробітники міліції Євпаторії проводять оперативно-слідчі заходи. З`ясовуються обставини інциденту.

 

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