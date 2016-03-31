Генштаб: суспільство розглядає службу в армії вже не як повинність, а як професію

Про це пишеться в матеріалі журналу "Новое время". За один лише перший квартал цього року професійними військовими стали більше 18 тис. осіб. Це більше, ніж за весь 2015 рік - 16 тис. контрактників. У довоєнні ж часи ВСУ вдавалося завербувати на контракт не більше 10-12 тис. чоловік в рік. "Завдяки соціальним пільгам та патріотичному духу люди розглядають службу в армії вже не як повинність, а як професію", - каже полковник Андрій Полонський, начальник відділу комплектації військовослужбовцями за контрактом Головного управління з персоналу в Генштабі.

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З 1 січня 2016 року зарплати військових одномоментно зросли майже втричі. Якщо раніше рядовий поза зоною АТО отримував не більше 2,4 тис. грн на місяць і близько 5 тис. грн на полі бою, то зараз мінімум для нижчих чинів у тилу зріс до 7 тис. грн. Офіцери залежно від звання і посади отримують 10-16 тис. Військові, крім зарплат, отримують пільги.

Між тим, фахівці закликають не плутати підвищення зарплат зі справжніми реформами. Адже держпрограми розвитку ЗСУ, яка повинна була задати вектор розвитку армії ще в минулому році, досі не прийняли. Без неї неясно, чи йде країна в НАТО і який чисельності повинні бути озброєні сили в країні. А значить, незрозуміло, скільки необхідно контрактників і чи потрібно зберігати призов.

Повну версію матеріалу читайте у випуску журналу "Новое время" 1 квітня.