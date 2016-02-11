Порошенко: левова частина демобілізованих має бути заміщена контрактниками

Про це він заявив, виступаючи на першому цього року засіданні Ради регіонального розвитку, повідомили УНІАН у прес-службі глави держави.

«Підводячи підсумок виконання завдання минулорічного засідання Ради регіонального розвитку, президент відзначив ефективну роботу створених штабів добровольців, які забезпечують взаємодію з учасниками АТО, у низці областей – Житомирській, Миколаївській, Дніпропетровській», - йдеться в повідомленні.

«Сьогодні ви маєте нове завдання. Коли досвідчений боєць, який провів рік на фронті, повернувся додому, відпочив, але має бажання, патріотизм, досвід боронити державу, нам треба провести потужну роз’яснювальну роботу для того, щоб набирати наших славних воїнів для поповнення контрактної армії. Левова частина хвилі мобілізації, яка зараз має бути відправлена додому, як ми і обіцяли, через демобілізацію, має бути заміщена контрактною складовою», – сказав Порошенко.

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За його словами, в першу чергу це стосується воїнів, які володіють певними спеціальностями: механіків-водіїв, снайперів, десантників, спецназівців, які вже навчені і можуть одразу ж приступити до виконання обов’язків.

«Сьогодні ми обговоримо графіки, кількість, і це, шановні голови, має стати вашою персональною відповідальністю», – наголосив президент.

Як повідомляв УНІАН, начальник Генерального штабу Збройних Сил Віктор Муженко заявив, що необхідність у черговій хвилі мобілізації буде залежати від кількості військових, прийнятих на військову службу за контрактом.