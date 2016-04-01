Міноборони: на військову службу за контрактом щомісяця йтимуть до 7 тисяч осіб

Про це повідомила речник Міноборони Оксана Гаврилюк. "За прогнозами оборонного відомства, цього року контракт зі Збройними силами України (ЗСУ) щомісяця підписуватиме від 6 до 7 тис. громадян. Для порівняння - у 2015 році цей показник становив 200-300 осіб на місяць", - наголосила вона.

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Оксана Гаврилюк також нагадала, що з початку року контракт зі ЗСУ уклали близько 18 тис. громадян, у тому числі й мобілізовані військовослужбовці. При цьому, за її словами, "наголос робиться на залученні до війська тих, хто вже відслужив та має бойовий досвід".