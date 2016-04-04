У Краматорську підполковник податкової міліції отримав 8 років тюрми за хабарництво

Як повідомляє прес-служба прокуратури Донецької області, суд визнав правоохоронця винним у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України (отримання неправомірної вигоди службовою особою в особливо великому розмірі).

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Під час слідства, яке проводив перший слідчий відділ слідчого управління прокуратури Донецької області встановлено, що заступник начальника управління - начальник першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у місті Краматорську Головного управління Міндоходів у Донецькій області наприкінці 2014 року отримав від жінки-підприємця неправомірну вигоду у сумі 300 тис. гривень.

За таку суму податківець обіцяв закрити кримінальне провадження у відношенні службових осіб підприємства, на якому жінка працювала бухгалтером.

Підполковника податкової міліції було викрито під час отримання хабара та заарештовано.

Суд повністю підтримав позицію державного обвинувача та призначив колишньому правоохоронцю покарання у вигляді 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна.