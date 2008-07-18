У Донецькій області немає безробіття, навпаки

На даний час в Донецькій області немає безробіття, а існує дефіцит більш як 40 тисяч висококваліфікованих фахівців.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістам голова Донецької обласної державної адміністрації Володимир ЛОГВИНЕНКО.

«У нас на сьогоднішній день офіційна статистика – це 1,2% безробіття, але я вам відверто говорю – у нас немає безробіття, у нас є статистика, що фіксує зареєстрованих по безробіттю», - сказав губернатор. Реєструються безробітними, «тому що, зареєструвавшись, є можливість користуватися бюджетними коштами», пояснив В.ЛОГВИНЕНКО. Він додав, що в області «при цьому ми маємо дефіцит, більш як 40 тисяч вакансій, що вимагають висококваліфікованих фахівців».

Розглядаючи цю проблему, губернатор сказав, що вона пов’язана з тим, що сьогодні немає балансу між фахівцями, яких випускають вузи регіону, і фахівцями, яких потребує економіка області.

В.ЛОГВИНЕНКО нагадав, що «сьогодні підготовка фахівців фінансується з двох бюджетів - з держбюджету або з власного бюджету людини, яка вирішила здобути освіту, тобто існує формула 50 на 50». Втручатися в навчання того, хто сам платить за свою освіту, як вважає губернатор, «не можна, це право вибору людини, яка потім думатиме, де працевлаштуватися».

«Але є 50% бюджету, і ми говоримо - дозвольте нам формувати регіональне замовлення на підготовку фахівців. Тобто, консультаціями, спільною роботою з підприємствами, організаціями, ми вибираємо, що на перспективу потрібне, які фахівці», - підкреслив губернатор. І уточнив: «Більше того, ми свого часу зробили програмний продукт, який на сьогоднішній день залишається актуальним».

Це соціальне замовлення області, за словами В.ЛОГВИНЕНКА, держава може оплачувати «по будь-яких своїм схемам, системам, як завгодно, лише б заплатили».

«Ми домовилися свого часу з попереднім міністром освіти НІКОЛАЄНКОМ, але трапилося те, що трапилося. Поки система залишається такою ж, підтримки в цьому немає», - завершив голова Донецької облдержадміністрації.