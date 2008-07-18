Порошенко: аграрії досі не отримали свої кошти

Голова Ради Національного банку України Петро ПОРОШЕНКО зазначає, що аграрії досі не отримали з державного бюджету жодної копійки, з передбачених державними програмами на підтримку сільгоспвиробництва.

Як передає кореспондент УНІАН, про це П.ПОРОШЕНКО заявив на брифінгу у Вінницькій області під час перебування на "Святі першого снопа".

"На сьогоднішній день, поки що, незважаючи на прийняті відповідні рішення, до села не надійшло жодної копійки. Ні за компенсаціями по посівах цукрового буряку, ні за компенсаціями по відшкодуванню відсоткових ставок на сільгоспвиробництво, ні за іншими бюджетними програмами з підтримки села", - сказав він.

П.ПОРОШЕНКО додав, що на сьогоднішній день існує чітко визначена урядова програма підтримки сільського господарства, яка передбачає компенсацію відсоткової ставки за залученими аграріями кредитами.

"Поки що ці гроші не надходили і, можливо, десь накопичуються на якихось рахунках, але селянам треба працювати вже сьогодні, збирати врожай і компенсувати свої витрати на вирощену продукцію", - сказав він.

На думку П.ПОРОШЕНКА, така ситуація може призвести до подорожчання сільгосппродукції. “А як можна говорити про здешевлення цін на продукти харчування, якщо бюджетні дотації селянам не надходять?", - зауважив він.