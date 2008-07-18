Луценко урочисто відкриє "перевалочний пункт" для нелегалів

У п’ятницю, 18 липня, в смт Розсудів (Чернігівська область) Міністерство внутрішніх справ України у партнерстві з Європейською Комісією урочисто відкриють пункт тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства, які незаконно перебувають на території України. Про це УНІАН повідомили у Представництві Євро комісії в Україні.

Як відзначили у Представництві, у рамках співпраці між Україною та Європейським Союзом всі партнери допомагають в наданні необхідної інфраструктури та дотриманні процедур, заснованих на повазі до прав людини, для потреб мігрантів, таким чином забезпечуючи виконання Угоди між Україною та ЄС про реадмісію.

З метою підвищення стандартів перебування нелегальних мігрантів на території України колишнє військове містечко було обладнано меблями, комп’ютерною технікою та спеціальним устаткуванням на загальну суму близько 300 тис. євро. Для співробітників МВС України, які працюють в цьому закладі, було проведено інтенсивне навчання з питань захисту прав мігрантів у відповідності до стандартів ЄС. Всі ці заходи є частиною проекту ЄС «Посилення потенціалу управління міграцією в Україні (фаза I та II)», на виконання якого Європейська Комісія надала приблизно 7 млн. 200 тис. євро.

ЄС надає підтримку правоохоронним органам України, допомагаючи устремлінням України відповідати найкращим стандартам ЄС з питань прав та привілеїв мігрантів, що опинилися у скрутному становищі через расову, релігійну приналежність, політичні погляди, колір або етнічне походження, національне або соціальне походження, стать, сексуальну орієнтацію, фізичні або розумові вади.

У церемонії, зокрема, візьмуть участь: міністр внутрішніх справ України Юрій ЛУЦЕНКО, голова Представництва Європейської Комісії в Україні посол Ієн БОУГ, голова Чернігівської обласної державної адміністрації Володимир ХОМЕНКО, т.в.о. голови Представництва Міжнародної організації з міграції в Україні Джеймс ДЕЗНІ.