Ющенка усадять грати в карти з «відьмою» - Тимошенко

Слідуючи за світовою модою на політсатиру, скандальний скульптор з Комсомольська Олег Рябо, чиї 9 робіт вже красуються в місті, готується зобразити українських лідерів в образах гоголевских персонажів повісті «Зникла грамота». А саме — епізод гри в карти на душу, пише «Сегодня». «В ролі відьми виступить Юлія Тимошенко, представником нечистої сили — Віктор Ющенко, десь осторонь дріматиме Іван Плющ, який як завжди «утримався», - розкриває секрет задумки скульптор.

Днями ж творець завершив незвичайний образ Кондолізи Райс. На його скульптурі «Прихований канібалізм» оголене тіло держсекретаря США - поруч з американським і іранським президентами. «Два непримиренні табори - Америка і мусульманський мир (зокрема, Іран) - готові «зжерти» один одного», – пояснює задум автор. Груди Кондолізи «дивляться»: одна - у бік Буша, друга - на Ахмадінежада. Але ноги «звернені» до Махмуда.

Раніше городяни обговорювали творіння майстра — унітаз у вигляді голови Джорджа Буша. Ідея нагидити на голову непопулярному в арабському світі президентові США припала до смаку одному з шейхів, що дізнався про творіння з Інтернету. Поки угода, щоправда, не оформлена.

Широко відомим в Україні майстер став після того, як зобразив інспектора ДАІ. Пам`ятник даїшникові. Проти смішного товстуна з написом «ДАЙ» і орденом «Дають — бери» виступило облуправління Державтоінспекції, мовляв, не треба порочити честь мундира, приберіть купюри з кишень інспектора і негарні написи. Але влада Комсомольська все ж таки обіцяла, що пам`ятник встановлять.